После вакцинации от коронавируса у любого человека – вне зависимости от возраста – могут возникнуть побочные реакции. Они не несут никакой опасности для здоровья и проходят уже через одни-двое суток. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Валерий Андриенко.
Одной из самых частых реакций после прививки является повышение температуры тела до 37–39 градусов. Обычно симптом возникает в первые или на следующие сутки после вакцинации от COVID-19. По словам специалиста, температура приходит в норму через 1–2 дня.
– При повышенной температуре можно выпить любое жаропонижающее средство, например, парацетамол или ибупрофен, – уточнил Валерий Андриенко.
Кроме того, вакцинированные могут столкнуться с гриппоподобным синдромом, когда после прививки возникает слабость и общее недомогание. В месте инъекции, обратил внимание врач, может появиться небольшое уплотнение или припухлость.
– Это достаточно редкие проявления вакцинации против коронавируса, поэтому не стоит их ожидать. Отмечу, что после введения инъекции нельзя некоторое время выполнять физические нагрузки, переохлаждаться, находиться в местах большого скопления людей, а также употреблять алкоголь, – резюмировал Валерий Андриенко.
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Врач объяснил, с какими побочными реакциями можно столкнуться после вакцинации от COVID-19
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