Врач объяснил, с какими побочными реакциями можно столкнуться после вакцинации от COVID-19

Одной из самых частых реакций после прививки является повышение температуры тела до 37–39 градусов. Обычно симптом возникает в первые или на следующие сутки после вакцинации от COVID-19. По словам специалиста, температура приходит в норму через 1–2 дня.уточнил Валерий Андриенко.Кроме того, вакцинированные могут столкнуться с гриппоподобным синдромом, когда после прививки возникает слабость и общее недомогание. В месте инъекции, обратил внимание врач, может появиться небольшое уплотнение или припухлость.резюмировал Валерий Андриенко.