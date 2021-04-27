Хирург-офтальмолог и профессор Михаил Коновалов опроверг миф о том, что длительная работа за компьютером портит зрение. Об этом он рассказал в эфире программы "Жить здорово".
Фото: pixabay.com
Медик отметил, что близорукости предшествуют другие причины – генетические.
– Это, скорее, зависит от длины глаза и его анатомии. На остроту зрения компьютер не влияет. Но не стоит забывать о санитарных нормах. Важно контролировать время, которые маленькие дети проводят за компьютером. Следует учитывать и другие физиологические особенности: например, во время работы с монитором человек меньше моргает. Возможны такие симптомы, как покраснение, слезотечение или боли в глазу. При самом плохом раскладе даже может развиться синдром сухого глаза, – пояснил врач.
Он обозначил, что в среднем человек моргает 15 раз в минуту, а у экрана – всего четыре.
При этом специалист добавил, что людям, имеющим дальнозоркость, необходимо проводить время у экрана исключительно в правильно подобранных очках. Также он посоветовал пользоваться увлажняющими каплями для глаз.
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Врач объяснил, портится ли зрение, если много времени проводить у компьютера
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