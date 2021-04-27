Врач объяснил, портится ли зрение, если много времени проводить у компьютера

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Медик отметил, что близорукости предшествуют другие причины – генетические.– пояснил врач.Он обозначил, что в среднем человек моргает 15 раз в минуту, а у экрана – всего четыре.При этом специалист добавил, что людям, имеющим дальнозоркость, необходимо проводить время у экрана исключительно в правильно подобранных очках. Также он посоветовал пользоваться увлажняющими каплями для глаз.