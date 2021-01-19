Срок годности лекарств устанавливают загодя. Но это не значит, что препараты можно принимать, если они просрочены всего на несколько дней. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По мнению медика, даже просроченные препараты будут иметь какое-то действие. Средства могут вылечить человека либо никак не помочь, а могут и вовсе нанести вред здоровью. Именно по этой причине Александр Мясников рекомендует избавляться от лекарств, у которых истек срок годности.
– Мы все храним где-то на подоконнике лекарства, которые жалко выбрасывать. Некоторые препараты уже раскрошенные, но все равно бережем. Однако все нужно выбрасывать. Во всяком случае – лекарства, – отметил врач.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, помогут ли лекарства, если принимать их по истечении срока годности
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