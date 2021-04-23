Врач объяснил, почему вакцина от коронавируса обязательна для молодых и здоровых людей

По словам специалиста, люди старшей возрастной группы более подвержены серьезным проявлениям коронавируса. Молодые болеют не так тяжело, осложнения возникают редко, однако легкое течение, согласно статистике, бывает далеко не у всех. Даже среди абсолютно здоровых людей встречаются те, кто переносит заболевание тяжело, попадает в реанимацию и даже умирает от новой инфекции.обратил внимание Валерий Андриенко.Кроме того, врач отметил, что специалисты прививают сначала группы риска, а затем остальных, поскольку стремятся таким образом остановить распространение коронавируса, предупредить резкий рост заболеваемости и загрузку больниц.– заключил Валерий Андриенко.