Молодые здоровые люди, как и пожилые, могут тяжело болеть коронавирусом и даже умереть от него. Поэтому, чтобы не допустить подобного исхода, нужно вакцинироваться. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Валерий Андриенко.
По словам специалиста, люди старшей возрастной группы более подвержены серьезным проявлениям коронавируса. Молодые болеют не так тяжело, осложнения возникают редко, однако легкое течение, согласно статистике, бывает далеко не у всех. Даже среди абсолютно здоровых людей встречаются те, кто переносит заболевание тяжело, попадает в реанимацию и даже умирает от новой инфекции.
– Лучше обезопасить себя, ведь риск возникновения анафилактической реакции на прививку в сотни тысяч раз меньше, чем заболеть коронавирусом и иметь тяжелое течение болезни, – обратил внимание Валерий Андриенко.
Кроме того, врач отметил, что специалисты прививают сначала группы риска, а затем остальных, поскольку стремятся таким образом остановить распространение коронавируса, предупредить резкий рост заболеваемости и загрузку больниц.
– Медики пытаются достичь коллективного иммунитета в том проценте, который позволит держать заболевание в рамках, – заключил Валерий Андриенко.
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Врач объяснил, почему вакцина от коронавируса обязательна для молодых и здоровых людей
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