В жару стоит отдавать предпочтение не обычной воде, а минерализованной, поскольку организм в подобных условиях теряет не только жидкость, но и минеральные соли. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– В жару многие люди совершают распространенную ошибку: пьют обычную воду. В действительности организм теряет не только жидкость, но и минеральные соли. Часто летом человек потеет, в результате чего происходит потеря натрия. Это может приводить к спазму кровеносных сосудов, – отметил врач.
Отличной альтернативой обычной воде являются холодный травяной чай, кефир и домашний лимонад без сахара. Также в жару можно выпить немного соленой жидкости или минералки. По словам Сергея Агапкина, они более предпочтительны, чем вода из-под крана.
– От кофе, который так любят пить при головной боли, в жару лучше отказаться или снизить его потребление. Потому что многие кофеиносодержащие напитки, во-первых, увеличивают термогенез, а во-вторых, стимулируют диурез. Если у человека и так большая потеря жидкости, то проблема приведет к обезвоживанию и сгущению крови, – резюмировал медик.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, почему в жару не стоит пить обычную воду
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