Острый гастрит у детей встречается нередко. Заболевание чаще всего возникает из-за неправильного питания и инфекций. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
– Острый гастрит – это воспаление желудка или кишечника, к которому приводят нерациональное питание или оказывающиеся в организме инфекции и микроорганизмы, – объяснил врач и добавил, что последнее чаще всего происходит ввиду употребления инфицированной пищи или попадания грязных бытовых предметов в ротовую полость.
– Если острый гастрит протекал в легкой форме, наблюдение у гастроэнтеролога не требуется. Достаточно соблюдать режим питания и придерживаться мер гигиены, – обратил внимание Алексей Деконский.
Врач предупредил, что с целью профилактики острого гастрита необходимо ограничить количество потребляемых детьми чипсов и гамбургеров. Также нужно напоминать малышам мыть овощи и фрукты.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, почему у ребенка может возникнуть острый гастрит
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