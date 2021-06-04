Образование тромбов при коронавирусе обусловлено специфическим механизмом проникновения инфекции в организм человека. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" заявил врач Валерий Андриенко.
– Существует теория, согласно которой высокая свертываемость крови возникает из-за того, что коронавирус проникает в клетки посредством определенного рецептора, находящегося в эпителии сосудов. И вот попадая в этот эпителий, инфекция вызывает воспаление и выброс противовоспалительных цитокинов. Поскольку эпителий участвует в системе свертываемости крови, то есть в образовании тромбов, когда он воспаляется, происходит повышенное образование микротромбов. Эти образования могут увеличиваться в размерах и соединяться между собой, – объяснил медик.
Повышенная свертываемость крови при коронавирусной инфекции, отметил врач, может привести к некоторым осложнениям: сосудистым коллапсам, инфарктам и инсультам. Также образовавшиеся тромбы способны влиять на течение COVID-19.
В подобных ситуациях специалисты назначают антикоагулянты – специальные вещества, которые предотвращают свертываемость крови. Самостоятельно принимать лекарства нельзя, поскольку только врач посредством специальных анализов, которые можно сдать, подберет правильную дозировку. Кроме того, если до заражения COVID-19 пациент имел сердечно-сосудистые заболевания, медик либо увеличит для него дозы антикоагулянтов, либо заменит их другим лекарством.
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Врач объяснил, почему при коронавирусе образуются тромбы
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