Врач объяснил, почему при коронавирусе образуются тромбы

объяснил медик.Повышенная свертываемость крови при коронавирусной инфекции, отметил врач, может привести к некоторым осложнениям: сосудистым коллапсам, инфарктам и инсультам. Также образовавшиеся тромбы способны влиять на течение COVID-19.В подобных ситуациях специалисты назначают антикоагулянты – специальные вещества, которые предотвращают свертываемость крови. Самостоятельно принимать лекарства нельзя, поскольку только врач посредством специальных анализов, которые можно сдать, подберет правильную дозировку. Кроме того, если до заражения COVID-19 пациент имел сердечно-сосудистые заболевания, медик либо увеличит для него дозы антикоагулянтов, либо заменит их другим лекарством.