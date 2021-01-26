Колоноскопия – это современная диагностическая процедура, которая проводится с применением специального зонда, эндоскопа. Она позволяет специалисту осмотреть кишку человека изнутри с целью обнаружения полипов. О том, когда стоит проводить процедуру в целях профилактики, в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
Скриншот из видео
– Колоноскопию делают для того, чтобы выявить полип, который является ранним предупреждением онкологии. Рак до 50 лет бывает редко, только если это не обусловлено наследственностью, – отметил врач.
По словам специалиста, проводить колоноскопию стоит и мужчинам, и женщинам в возрасте 50 лет и старше.
– Но это только в том случае, если в роду не было онкологии толстого кишечника. Если же была, колоноскопию нужно делать на 10 лет раньше того возраста, когда у прямого родственника был выявлен рак, – добавил Александр Мясников.
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Врач объяснил, почему людям после 50 лет необходимо делать колоноскопию кишечника
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