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Врач объяснил, почему лечение артроза должно быть своевременным

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин рассказал о важности своевременного лечения артроза и напомнил о последствиях приема обезболивающих препаратов при данной проблеме.


– Артроз является очень распространенным заболеванием, поражающим суставы. Если его не начать лечить вовремя, процесс разрушения хрящевой прослойки зайдет далеко. Часто это приводит к полной неподвижности сустава, – обратил внимание специалист.

По словам врача, при артрозе люди чаще всего начинают самостоятельно и бесконтрольно принимать обезболивающие. Такие препараты только устраняют симптомы, а не лечат заболевание.

– Их применение также может вызвать побочные действия, например боль в желудке, – добавил Сергей Агапкин.

Специалист отметил, что при артрозе нужно обязательно проконсультироваться с медиком и приступить к комплексному решению проблемы. Врач посоветовал перейти на правильное питание, начать выполнять несложные физические упражнения и приступить к приему препаратов, стимулирующих обменные процессы в хрящевой ткани.

– Препараты сами по себе не снимают боль. Их действие направлено на восстановление хрящевой ткани. Поэтому лекарства тоже могут оказывать обезболивающее действие, но значительно медленнее. При выборе препаратов крайне важно обращать внимание на состав: многие средства содержат глюкозамин, но не каждое такое вещество одинаково полезно, – резюмировал Сергей Агапкин.

Фото: pixabay.com
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