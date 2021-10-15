Врач объяснил, нужно ли принимать противовирусные средства для профилактики ОРВИ и коронавируса

Заслуженный врач Российской федерации, доктор медицинских наук, профессор, аллерголог Алексей Соболев заявил, что принимать противовирусные таблетированные средства для профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции не стоит. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".
По словам медика, противовирусными средствами являются не только таблетки, но также прививки и медицинские маски.
– Лекарственные средства, которые включают в себя различные синтетические вещества, как правило, назначают врачи, когда имеется подтвержденная вирусная инфекция. Но с профилактической целью такие препараты в таблетированных формах не принимаются, – обратил внимание Алексей Соболев.
В дополнение к словам специалиста врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников сказал, что противовирусные лекарства не только неэффективны в профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса, но могут привести к тяжелым последствиям.
– Это не касается интраназального применения интерферона, – резюмировал Алексей Соболев.
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