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  2. Врач объяснил, нужно ли принимать противовирусные средства для профилактики ОРВИ и коронавируса

Врач объяснил, нужно ли принимать противовирусные средства для профилактики ОРВИ и коронавируса

Заслуженный врач Российской федерации, доктор медицинских наук, профессор, аллерголог Алексей Соболев заявил, что принимать противовирусные таблетированные средства для профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции не стоит. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном".


По словам медика, противовирусными средствами являются не только таблетки, но также прививки и медицинские маски.

– Лекарственные средства, которые включают в себя различные синтетические вещества, как правило, назначают врачи, когда имеется подтвержденная вирусная инфекция. Но с профилактической целью такие препараты в таблетированных формах не принимаются, – обратил внимание Алексей Соболев.

В дополнение к словам специалиста врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников сказал, что противовирусные лекарства не только неэффективны в профилактике ОРВИ, гриппа и коронавируса, но могут привести к тяжелым последствиям.

– Это не касается интраназального применения интерферона, – резюмировал Алексей Соболев.

Фото: pixabay.com
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