Заниматься спортом во время беременности можно, но только в том случае, если у женщины нет противопоказаний к выполнению определенных физических упражнений. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач-педиатр Дмитрий Чеснов.
По словам специалиста, во время вынашивания ребенка женщина может даже кататься на велосипеде. Однако для этого у беременной не должно быть противопоказаний и сопутствующих болезней. К тому же акушер-гинеколог, который ведет беременную, обязан подтвердить, что со здоровьем женщины все хорошо и она может придерживаться обычного режима.
– Не противопоказаны и даже рекомендованы упражнения Кенгеля. Это не что иное, как комплекс упражнений для укрепления мышц бедер, ягодиц и промежности. Упражнения являются подготовкой мышечной ткани к родам. Данная гимнастика доступна даже в домашних условиях, – обратил внимание врач.
В случае, когда женщине в положении рекомендуется во время вынашивания ребенка больше отдыхать, можно прибегнуть к ходьбе. Это способствует нормальному кровотоку и лимфооттоку.
– Это также профилактика избыточно отечности и трата калорий, которая препятствует набору лишнего веса, – дополнила слова коллеги диетолог Светлана Кашицкая.
Кроме того, на пятом месяце беременности и раньше, когда нет достаточно большого живота и противопоказаний, можно заниматься бегом.
– Бегайте в удовольствие, но если вы испытываете какие-то чувства, которые вас тревожат, лучше больше ходите, – отметил Дмитрий Чеснов.
Лучшими физическими нагрузками во время беременности, по словам медика, являются водные процедуры, йога и танцы. Но заниматься ими нужно только с профессиональными педагогами.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, можно ли заниматься спортом во время беременности
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