Согласно анализам, до 25 процентов пациентов в больницах имеют одновременно и коронавирус, и грипп. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
У медика на этот счет свое объяснение:
– Когда человек чихает, кашляет и замечает высокую температуру, он сразу звонит в скорую помощь. Подобные симптомы могут указывать на COVID-19, поэтому врачи забирают пациента в больницу. В медучреждении у него берут мазок, а после человека направляют в палату, где он несколько дней ждет результаты теста.
Медик отметил, что соседом по палате может оказаться больной коронавирусом. Именно поэтому, если первоначально пациент попал в больницу с гриппом, в подобных условиях он может подхватить и коронавирус.
Фото: БЕЛТА
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Врач объяснил, можно ли одновременно заболеть гриппом и коронавирусом
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