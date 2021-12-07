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Врач объяснил, может ли группа крови измениться в течение жизни

Врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, может ли в течение жизни измениться группа крови.


- Не может, хотя как всегда есть нюансы. Группа крови обусловлена генетически всеми предыдущими поколениями. Но может быть проблема с определением. Иногда под воздействием некоторых бактериальных инфекций может случиться так, что один из антигенов, если он там [в крови] присутствует (это относится к 2, 3 и 4 группе), становится  ложным и вдруг определяется как 3 или 4 группа, хотя таковым  не является, - объяснил медик.

Александр Мясников уточнил, что существуют также так называемые слабые группы крови, когда то видны признаки резуса, то нет. Поэтому врачи говорят, что у пациента то резус отрицательный, то положительный.

- Это не значит, что меняется что-то. Просто из-за индивидуальных характеристик анализы не всегда точно могут показать [группу крови], - обратил внимание врач.

Фото: pixabay.com
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