В эфире программы "Жить здорово" врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Симон Мацкеплишвили рассказал, когда снижать повышенное артериальное давление опасно для жизни.
По словам специалиста, если у пациента стоит диагноз "артериальная гипертензия", то для него снижение артериального давления может быть небезопасно. В этом случае нужно не допустить повышения нормального показателя.
– Однако важно понимать, что давление в течение дня не всегда должно быть 120 на 80. Оно меняется динамично: когда волнуемся, поднимаемся по лестнице или несем какую-то тяжесть, – повышается; а когда спим, наоборот, понижается. Ночью показатель даже может опускаться до 90 на 60, – обратил внимание кардиолог.
Кроме того, Симон Мацкеплишвили уточнил, что снижать артериальное давление также опасно при гипертоническом кризе, потому что подобные действия могут привести к инсульту и усложнить его течение.
– Когда повышается давление, сосуды, в том числе и головного мозга, немного сужаются, чтобы снизить приток крови. Отмечу, что головной мозг не может принять большое количество крови, поскольку он заключен в костную коробку. И когда давление резко падает, то суженые сосуды не пропускают кровь, это и вызывает тяжелый инсульт, – резюмировал кардиолог.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, когда опасно снижать повышенное артериальное давление
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Сергей МИХОВИЧ
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