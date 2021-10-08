Врач объяснил, когда конъюнктивит может привести к потере зрения

В эфире программы "О самом главном" врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников предупредил, что конъюнктивит при серьезном воспалении глаза может привести к потере зрения.
- Конъюнктивит, возникший на фоне аллергии или из-за небольшой инфекции, к потере зрения не приводит. Данное последствие характерно при серьезном воспалении, которое поражается весь глаз, - объяснил Александр Мясников.
Ранее врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" отмечала, что нередко причиной конъюнктивита является неправильное использование линз. Медик напомнила, при отдыхе в аквапарке, бассейне и на водоемах данные оптические изделия следует снимать. Перед тем как надеть линзы или снять, важно тщательно помыть руки. Также необходимо следить за сроком годности специальных растворов. Хранить линзы в воде или разбавленных средствах категорически запрещено.
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