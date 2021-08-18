Врач объяснил, когда антибиотики могут привести к снижению слуха

Зачастую фармацевтические препараты обладают не только лечебным действием, но и побочным эффектом. При этом некоторые антибиотики настолько агрессивны, что могут привести к необратимому снижению слуха. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Существует большая группа антибиотиков, которые называются ототоксичными. У таких препаратов в качестве побочного эффекта может быть снижение слуха, причем зачастую необратимое, – отметил Сергей Агапкин.
В связи с этим специалист посоветовал принимать антибиотики только по назначению врача.
Об опасности данных лекарственных препаратов для детей в эфире программы "О самом главном" ранее рассказывал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников. Он утверждал, что давать ребенку антибиотики по поводу и без ни в коем случае нельзя, поскольку для здоровья они гораздо вреднее, чем курение и сладости.
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