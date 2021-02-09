Принято считать, что быть "жаворонком" полезнее для здоровья. Однако медики выяснили, что для человека лучше жить согласно собственным природным биоритмам. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– На самом деле и"жаворонки", и "совы" – отклонения от нормального режима сна, – обратил внимание медик.
Именно по этой причине ошибочно считать, что представители тех или иных групп более здоровые, работоспособные и энергичные.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, кем полезнее быть – "жаворонком" или "совой"
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