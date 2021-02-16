С неприятными проявлениями герпеса знакомы очень многие. Однако не все знают, что причиной вирусного заболевания часто является тяжелое эмоциональное состояние. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, герпес на губах может спровоцировать стресс и переутомление.
– Вирус герпеса есть у многих. 95 процентов населения так или иначе заражены данным заболеванием. При этом попав в организм, герпес никуда не уходит и периодически активизируется под воздействием солнечных лучей, в период менструации, переутомления, стресса и других факторов, – обратил внимание на проблему Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, какое вирусное заболевание могут спровоцировать стресс и переутомление
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