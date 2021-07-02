Более пяти атипичных родинок значительно увеличивают риск развития меланомы, которая является одним из онкологических заболеваний. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам специалиста, существует мнение, согласно которому более 20 родинок на теле говорит о высоком риске развития меланомы. Однако если эти кожные образования не обладают непривычным цветом и не являются атипичными, поводов для тревоги нет.
– Есть родинки, которые имеют некоторые признаки атипичных образований и похожи на меланомы. Если их пять и больше, это увеличивает риск развития данного вида рака, – резюмировал Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
873
Врач объяснил, какое количество родинок на теле увеличивает риск развития опасного заболевания
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter