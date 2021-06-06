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Врач объяснил, как заподозрить психические отклонения у ребенка

Детский психиатр, профессор и доктор медицинских наук Глеб Пережогин рассказал, что именно в поведении ребенка может указывать на имеющиеся психические отклонения. Советами медик поделился в эфире программы "Жить здорово".


Специалист остановился на таком психическом расстройстве, как шизофрения. По его словам, оно может развиваться в любом возрасте. 

– Со стороны это заметить трудно. С прогрессированием болезни человек начинает прислушиваться к, так скажем, внутреннему голосу. Он сосредоточен на том, что происходит внутри. Может присутствовать бред, формируются нелепые и непохожие на реальность убеждения. Может казаться, что человек стал объектом слежки, – пояснил доктор медицинских наук и добавил, что шизофрения – это одно из немногих отклонений, которое характеризуется не манией величия, а наоборот, преследования. 

При этом специалист подчеркнул, что некоторые подростки, страдающие шизофренией, сами превращаются в преследователей и совершают преступления. В таких случаях происходит повреждение лобной доли головного мозга. 

– Когда повреждается лобная доля, при формальном сохранении интеллекта нарушаются функции контроля и планирования. То есть человек фактически перестает понимать, какие последствия могут нести его поступки, – сказал психиатр. – Повреждение лобной доли также связано с онкологией и рассеянным склерозом. При таком поражении головного мозга меняется поведение человека в плане моральных и нравственных установок. Больной становится очень крикливым, не учитывает контекст своих действий. 

Психиатр дал советы родителям:

– Нужно со своим ребенком поддерживать тесный контакт, не стесняться спрашивать, как прошел день, чем он занимался, какие были успехи и неудачи. Важно оказывать поддержку. Следите за поведением своих детей: вы, родители, знаете своего ребенка всю его жизнь. Вы можете легко определить, что для него характерно, а что нет. Если поведение ребенка резко меняется, это повод обратиться к специалисту. Я советую также следить за тем, что происходит в окружении ваших сыновей и дочерей. Часто расстройства вызывают и события извне. Это может быть психологическое насилие, травля в школе. Такие события могут провоцировать стрессовые реакции, – заключил медик. 

Фото: pixabay.com
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