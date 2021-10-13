Врач объяснил, как сохранить зрение при работе за компьютером

Врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" отметил, что для сохранения зрения при работе за компьютером необходимо делать перерывы каждые 20–30 минут.
– Здоровье глаз напрямую зависит от того, умеет ли человек контролировать нагрузку на зрение и обеспечивает ли глазам достаточный отдых. Пелена или туман перед глазами, расплывчатое изображение, повышенная слезоточивость, чувствительность к свету, проблемы с фокусировкой взгляда, подергивания век и любой другой зрительный дискомфорт говорит о том, что пора делать перерыв в работе и дать глазам возможность отдохнуть, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Врач посоветовал во время работы делать перерывы каждые 20–30 минут.
– В это время нельзя переключаться на мобильный телефон, так как толку от таких пауз не будет. Для здоровья глаз очень важен хороший и полноценный сон, который должен длиться не менее 7 часов. Также необходимо, чтобы помещение, в котором отдыхаете, было затемнено. Еще включите в свой рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами, например листовые салаты, цитрусовые и рыбу. В совокупности с другими полезными привычками правильное питание окажет положительный эффект на зрение и самочувствие в целом, – отметил медик.
Кроме того, существуют специальные средства в виде глазных капель, которые могут содействовать улучшению метаболизма в тканях глаза.
– Они способны оказывать антиоксидантное действие, защищать глазную ткань от воздействия свободных радикалов и замедлять возрастные процессы, которые повышают вероятность развития таких заболеваний, как катаракта. Обращаю внимание, что использовать подобные средства необходимо регулярно курсом, причем назначать их может только специалист, – резюмировал Сергей Агапкин.
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