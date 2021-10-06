Врач объяснил, как резкое изменение погоды влияет на человека

– объяснил медик.Вместе с тем Сергей Агапкин уточнил, что метеозависимость характерна даже для людей с нормальным артериальным давлением.– обратил внимание врач.Отмечается, что метеозависимость у пациентов с нормальным артериальным давлением проявляется через следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в икрах ног и суставах, скачки давления. При гипотонии признаки несколько другие: тяжесть в висках, потемнение и "вспышки" перед глазами, а также головокружение.Гипертоникам при резком изменении погоды, по словам Сергея Агапкина, может помочь отвар из шиповника или листьев толокнянки, гипотоникам – зеленый чай и соленые огурцы, а людям с нормальным давлением – легкий массаж у височной части головы с помощью массажеров.