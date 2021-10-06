Врач объяснил, как резкое изменение погоды влияет на человека

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин объяснил, почему на фоне резкого изменения погоды у некоторых пациентов ухудшается самочувствие.
– Изменение погоды – это в том числе изменение атмосферного давления, которое влияет на состояние кровеносных сосудов. Организм пытается подстроиться под такие перемены путем повышения или понижения артериального давления. Основная проблема пациентов, которых называют метеозависимыми, в том, что они не успевают адаптироваться к тем изменениям, которые происходят, – объяснил медик.
Вместе с тем Сергей Агапкин уточнил, что метеозависимость характерна даже для людей с нормальным артериальным давлением.
– Помимо атмосферного давления есть изменение влажности, температуры и уровня освещенности. Все это влияет на состояние человека, – обратил внимание врач.
Отмечается, что метеозависимость у пациентов с нормальным артериальным давлением проявляется через следующие симптомы: головная боль, головокружение, тошнота, боль в икрах ног и суставах, скачки давления. При гипотонии признаки несколько другие: тяжесть в висках, потемнение и "вспышки" перед глазами, а также головокружение.
Гипертоникам при резком изменении погоды, по словам Сергея Агапкина, может помочь отвар из шиповника или листьев толокнянки, гипотоникам – зеленый чай и соленые огурцы, а людям с нормальным давлением – легкий массаж у височной части головы с помощью массажеров.