С наступлением холодов особенно актуальной становится тема согревания обмороженных участков тела. Дело в том, что сильное охлаждение конечностей может возникать зимой уже при температуре ниже 10 градусов. И вот в этот момент некоторые начинают прибегать к сомнительным методам, которые только больше вредят обмороженным участкам тела. В программе "Жить здорово" врачи назвали основные ошибки и дали дельные рекомендации по согреванию сильно охлажденных конечностей.
Доктор медицинских наук и телеведущий Андрей Продеус рассказал, что справиться с проблемой эффективно помогает теплая вода:
– Жидкость должна быть температурой примерно 30–32 градуса. Первые ошибки, которые люди совершают, это стараются растереть обмороженные участки тела снегом. Чаще всего на морозе повреждаются ткани носа, ушей, щек и ног. И вот это все мы стараемся растереть, но поступаем неправильно. Кожа и без того страдает, а за счет подобного метода идет повреждение верхних слоев, которые усугубляют травму. В результате мы получаем шершавую и сухую кожу.
Ошибочно, по словам эксперта, применять при обморожении спирт.
– Эта жидкость еще в большей степени будет раздражать кожу и повреждать ее. Некоторые люди вдобавок предлагают выпить алкоголь, но это еще более пагубно, потому что притупляет боль. Человек перестает понимать, когда действительно пропадает чувствительность.
Также опасно бороться с обморожениями и с помощью масла. Врач отметил, что это вещество образует на участках кожи пленку, в которой начинают активно размножаться микробы:
– Там есть мертвые участки кожи, поэтому микробам есть чем питаться. При этом на обмороженных участках нет нормальных клеток иммунной системы, которые будут с ними бороться.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, как правильно согревать обмороженные участки тела
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