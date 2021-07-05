Лечить неврологическую головную боль обычными обезболивающими препаратами опасно, поскольку таблетки могут только усилить проблему. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Если пациент будет пить обезболивающие больше чем 15 раз в месяц, то есть одну таблетку через день, препарат сам по себе может спровоцировать головную боль. И чтобы от нее избавиться, нужно начать принимать антидепрессанты, – обратил внимание врач.
Специалист отметил, что антидепрессанты не избавляют от депрессии, они перенастраивают болевые рецепторы и лечат неврологическую головную боль.
Вместе с тем Александр Мясников сообщил, что при указанной проблеме также могут применяться сосудосуживающие препараты.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, как правильно лечить неврологическую головную боль
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