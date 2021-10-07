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  2. Врач объяснил, как плоскостопие влияет на весь опорно-двигательный аппарат

Врач объяснил, как плоскостопие влияет на весь опорно-двигательный аппарат

Плоскостопие повышает риск возникновения болей в суставах, заявил в эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.


- Надо сказать, что от плоскостопия не ускользнет ни один из нас. Раньше с этой проблемой столкнутся люди с избыточным весом и пациенты, пренебрегающее физической нагрузкой. Всех прочих плоскостопие настигнет позже. Стопа в своде станет плоской, более того, возникнет вальгусная деформация, - обратил внимание мануальный терапевт.

По его словам, плоскостопие приводит к изменению биомеханики прежде всего ног.

- Они становятся более Х-образными, а стопы выворачиваются вовнутрь. В результате нагрузка на коленные и тазобедренные суставы меняется. Поэтому стопа должна корригироваться супинатором и правильной обувью. Это сильно влияет на степень развития артроза коленных и тазобедренных суставов, - заметил Дмитрий Шубин.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева подтвердила слова коллеги и добавила, что плоскостопие нередко вызывает проблемы с позвоночником и приводит к возникновению пяточных шпор.

Фото: pixabay.com
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