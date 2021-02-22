Врач объяснил, как легко справиться с главным последствием коронавируса

Коронавирус иногда заметно сказывается на работе мозга. Особенно проблема характерна для людей старшей возрастной группы. Согласно исследованиям, более трети пациентов после коронавирусной инфекцией столкнулись с нарушением памяти и более 50 процентов переболевших начали жаловаться на высокую утомляемость. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский телеведущий, врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Медик подчеркнул, что справиться с подобными последствиями инфекции можно, достаточно соблюдать некоторые рекомендации.
– Первое – расписание дня и график важных дел. Это поможет сохранить память, придаст жизни структурированность и направленность. Далее приобретение новых навыков. Все больше людей старшего возраста вовсю используют или учатся использовать гаджеты, интернет, программы для общения с родными. Это отличное решение, которое позволит восстановить общение в прежнем режиме. Улучшение социальных контактов пожилых людей потенциально может замедлить ухудшение памяти. Социальные контакты очень важны не только для остановки снижения памяти, но и для общего здоровья. Также очень хорошо записаться на какие-нибудь курсы. Изучение иностранного языка или, например, жонглирование. Не стоит забывать и о физической активности как о средстве восстановления памяти. Нужно стараться совершать прогулки на свежем воздухе, но без учета похода в магазин. Правильная физическая нагрузка дает человеку отдых, помогает пополнить ресурсы организма и восстановит полноценную работу мозга, – рекомендует Сергей Агапкин.
Фото: БЕЛТА
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