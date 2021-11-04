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Врач объяснил, как курение влияет на кровеносные сосуды

Курение оказывает одно из самых негативных влияний на деятельность сердечно-сосудистой системы. В частности, содержащийся в сигаретах никотин приводит к ухудшению мозгового кровоснабжения. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Дмитрий Чеснов.


По словам медика, никотин прежде всего сужает кровеносные сосуды. Эта проблема с годами только ухудшается.

– Постоянный спазм приводит к ухудшению кровообращения и прежде всего мозгового. Помимо никотина в сигаретах есть достаточно большое количество различных смол и масел, в том числе синильная кислота, мышьяк и свинец. Эти ядовитые продукты еще больше усугубляют действие никотина, – обратил внимание врач.

Вместе с тем Дмитрий Чеснов отметил, что у человека, бросившего курить до 40-летнего возраста, сосуды полностью восстанавливаются в течение трех месяцев.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово" сообщил, что опасность для здоровья представляют не только обычные сигареты, но и вейпы. По его словам, они поражают легкие быстрее и активнее. Последствия от использования вейпов, как отметил врач, наступают в течение недели.

Фото: pixabay.com
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