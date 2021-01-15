Коронавирус внес в жизни людей свои коррективы. Многие начали постоянно носить с собой антисептики, чтобы при любой возможности обрабатывать руки. Люди делают это и до еды, и после, во время прогулки, в общественном транспорте и даже дома.
Доктор медицинских наук и телеведущий Андрей Продеус не видит смысла в частой обработке кожи антисептиком. Об этом специалист рассказал в программе "Жить здорово":
– Наука говорит о том, что если у вас есть возможность помыть руки с мылом, надо мыть руки с мылом. Это является лучшим способом защиты от вирусов, бактерий и грязи. Антисептик, который прочно вошел в нашу жизнь, является средством экстренной дезинфекции рук при необходимости. Например, вы были где-то в транспорте или в магазине, потом пошли перекусить, там нет туалета и, соответственно, мыла, а вам нужно помыть руки. Только в таком случае нужно обрабатывать кожу антисептиком. Делать это до еды, после еды, по прибытии домой не нужно ни в коем случае. Частое использование антисептика может привести к сухости кожи.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, как часто нужно обрабатывать руки антисептиком
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