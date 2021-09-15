Врач о том, почему современные люди с молодости страдают от хронической усталости и как от нее спасаться





В наше время многие люди уже с утра чувствуют себя разбитыми и вялыми, несмотря на отдых после работы и продолжительный ночной сон. Каковы причины хронической усталости и что поможет ее преодолеть, порталу sb.by рассказал

.

Причины постоянной усталости

В том, что постоянная усталость стала фоном жизни наших современников, нет ничего удивительного. Почему утром многие встают с тяжелой головой, хотя легли спать вовремя и, казалось бы, за ночь должны были сполна восстановить силы? Одна из причин – храп. «Многие люди, не подозревая об этом, храпят. Это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. От храпа и его осложнений только в США погибают до 20 тысяч человек в год. Люди просто задыхаются», – объясняет эксперт. Сон при храпе неполноценный – утром человек просыпается в дурном настроении, раздражается по пустякам, не может сконцентрироваться на рабочих обязанностях, безуспешно борется с дневной сонливостью.

Весомый вклад в развитие синдрома хронической усталости вносит плохая экология (ксенобиотики, контаминанты, всевозможные загрязнители, некачественная вода). «Мы дышим загрязненным воздухом, который содержит не 21% кислорода (как во времена наших предков), а намного меньше. Употребляем воду, загрязненную химическими веществами, и «пустую» пищу. К тому же продукты, которые мы покупаем в магазине, напичканы всевозможными подсластителями, консервантами и прочей «химией». Из-за недостатка кислорода, употребления загрязненной воды и пищи, которая не наполняет организм необходимым количеством полезных веществ, его РН сдвигается в сторону закисления», – детализирует Михаил Кутушов.





Современный человек пьет мало воды. «Мы недопиваем воды, потому что либо характер пищи не вызывает жажду, либо мы заменяем воду напитками, которые для питья вовсе не приспособлены: соками, кока-колой, швепсами. А ведь для хорошего самочувствия следует пить именно воду – по полтора-два литра в день», – акцентирует врач.

Хроническую усталость провоцирует также малоподвижный образ жизни. «Сколько времени мы проводим перед компьютерами и уткнувшись в гаджеты? Уйму. При этом положение тела – вынужденное и скрюченное, взгляд фиксированный. Глаза человека устроены так, что им нужно постоянно смотреть вдаль – вблизи – вдаль – вблизи, вращаться. А при фиксированном взгляде головной мозг устает, он не понимает, что происходит. Отсюда начинается путь ко многим хроническим болезням (остеохондрозам, нарушениям памяти и др.)», – предупреждает эксперт.





Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов негативное влияние стресса и информационной перегрузки. Их связь с чувством постоянной усталости – самая прямая.

Какие анализы следует сдать при хронической усталости

Если вы уже имеете яркий синдром хронической усталости, в первую очередь сдайте анализы на электролиты (калий, магний, хлор и др.), а также на гормоны щитовидной железы и надпочечников. Михаил Кутушов поясняет: «Если в организме, например, мало калия, то и слон будет шататься от усталости. Увеличьте уровень калия в крови – и сразу почувствуете прилив сил».





С гормонами неполадки у многих – щитовидная железа и надпочечники работают вразнобой из-за того, что у людей нарушены циркадные циклы «день – ночь». Большинству взрослых людей известно, что отправляться спать нужно в 22 часа, в это время в организме начинает вырабатываться мелатонин. Но далеко не все следуют этому правилу – и постоянная усталость не заставляет себя долго ждать. Дело в том, что к 12 ночи выработка гормона сна прекращается. А если человек ложится спать после полуночи, то он или мучается от бессонницы, или спит как убитый, но наутро не может заставить себя встать в положенные 6 утра.





«Циркадные циклы, мелатонин, серотонин, дофамин – это всё наши сигнальные молекулы. Благодаря им наши органы работают в разное время с разной интенсивностью. Если случаются сбои, имеет смысл раз в полгода сдавать общий анализ крови и общий анализ мочи – разбейте свою биохимию на микроэлементы, установите, каких из них недостает вашему организму», – рекомендует врач.

Лечение и профилактика хронической усталости

Несмотря на то что мы живем в токсичной среде, прошитой и пропитанной фиксированными электромагнитными излучениями, едим «пустую» пищу, пьем некачественную воду и дышим загрязненным воздухом, сохранить здоровье, бодрость и радость жизни на долгие годы все же возможно. Для этого, по мнению эксперта, важно восстановить циркадные циклы, пить дистиллированную, очищенную воду, принимать микробиотики, которые являются единственными регуляторами иммунной системы в кишечнике, а также мумиё. «Современный человек страдает от недостатка микроэлементов в организме, а в мумиё они присутствуют в полном составе. Вот почему, принимая мумиё время от времени, можно прожить очень долго», – уверен Михаил Кутушов.

Прежде чем использовать мумиё, посоветуйтесь с лечащим врачом.

Фото pexels.com