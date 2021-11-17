Врач о состоянии здоровья беженцев в логистическом центре: некоторым пациентам требуется госпитализация

Об этом главврач 4-й городской поликлиники Гродно Лариса Кучук заявила в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Белорусский союз женщин всегда отзывается в тех моментах, когда кому-то нужна помощь, особенно детям и женщинам. А среди этих беженцев большое количество женщин, есть и беременные на достаточно поздних сроках беременности. Конечно, эта ситуация не способствует нормальному протеканию этого периода у данных женщин. Здесь [в логистическом центре] круглосуточно дежурит скорая помощь, специалисты осматривают беженцев, собирают анамнез. Имеется переводчик в случае необходимости. Помощь оказывается на месте, но вместе с тем состояние некоторых пациентов требует госпитализации в городские стационары. За предыдущие сутки было таким образом госпитализировано и осмотрено 15 человек. Уже за первую половину дня по различным вопросам обратились порядка 5–6 человек, – отметила Лариса Кучук.
Она обратила внимание на тот факт, что преимущественно к белорусским медикам из беженцев обращаются беременные женщины, а также те люди, которые страдают сахарным диабетом. Наши специалисты помогали и беженцам, у которых было переохлаждение.
– В настоящее время оказана гуманитарная помощь, беженцы обеспечены теплыми вещами, накормлены (пайки формировались с учетом детского питания). Видно, что люди в ином состоянии по сравнению с предыдущими сутками, – подчеркнула Лариса Кучук.
Напомним, что 15 ноября часть беженцев покинула палаточный лагерь и переместилась к пропускному пункту на границе с Польшей. Вчера ситуация на границе обострилась: беженцы попытались пройти через польские заграждения, против них были применены водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Подробнее о событиях на границе 16 ноября читайте в нашем материале.
– Комментировать этот факт просто не представляется возможным. Нет слов! – эмоционально отметила врач. – У людей спустя некоторое время была возможность переодеться в сухую одежду, в противном случае при минусовой температуре они бы заболели, ситуация была бы угрожающая [здоровью].