Врач назвала вызывающие рак продукты

Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова рассказала, что любимые многими свинина, говядина, бедра и голени курицы могут спровоцировать онкологию. Об этом сообщает Lenta.ru.
– Красное мясо должно присутствовать в рационе, потому что в нем есть гемовое железо, которое усваивается и поддерживает уровень гемоглобина в нашей крови. Но с употреблением мяса связаны риски развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому его рекомендовано есть не чаще двух–трех раз в неделю, – сказала Хачирова.
По ее словам, лучшие способы приготовления – это варка и тушение. Также врач упомянула гриль и посоветовала обращать внимание, чтобы продукт не пригорал.
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