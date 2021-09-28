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  2. Врач назвала скрытые признаки нарушения функции щитовидной железы

Врач назвала скрытые признаки нарушения функции щитовидной железы

Сухость кожи рук может возникать по нескольким причинам. Самой опасной из них является нарушение функции щитовидной железы. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщила врач Татьяна Шаповаленко.


По словам медика, при снижении функции щитовидной железы и синтеза вырабатываемых ею тиреоидных гормонов, отвечающих за красоту в том числе кожи и волос, первым делом может возникать сухость кожи.

– И, если пациент видит сухость кожи на руках, лице и других частях тела, ему необходимо сдать анализ на гормоны щитовидной железы, – обратила внимание Татьяна Шаповаленко.

Наряду с этим врач посоветовала до визита специалиста бороться с проблемой сухости с помощью жирного крема. Сначала необходимо нанести его на кожу, а после надеть на обработанные косметическим средством руки обычные нитяные перчатки.

– После такой процедуры пациент проснется утром и увидит, какой гладкой стала кожа его рук, – резюмировала Татьяна Шаповаленко.

Фото: pixabay.com
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