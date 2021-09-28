Врач назвала скрытые признаки нарушения функции щитовидной железы

Сухость кожи рук может возникать по нескольким причинам. Самой опасной из них является нарушение функции щитовидной железы. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщила врач Татьяна Шаповаленко.
По словам медика, при снижении функции щитовидной железы и синтеза вырабатываемых ею тиреоидных гормонов, отвечающих за красоту в том числе кожи и волос, первым делом может возникать сухость кожи.
– И, если пациент видит сухость кожи на руках, лице и других частях тела, ему необходимо сдать анализ на гормоны щитовидной железы, – обратила внимание Татьяна Шаповаленко.
Наряду с этим врач посоветовала до визита специалиста бороться с проблемой сухости с помощью жирного крема. Сначала необходимо нанести его на кожу, а после надеть на обработанные косметическим средством руки обычные нитяные перчатки.
– После такой процедуры пациент проснется утром и увидит, какой гладкой стала кожа его рук, – резюмировала Татьяна Шаповаленко.
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