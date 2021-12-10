Врач назвала ранние симптомы рака кишечника

– отметила медик.По ее словам, к первым симптомам и проявлениям онкологии кишечника относятся: общая слабость; необоснованное повышение температуры; снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище; признаки анемии: нарастающая бледность, упорные головные боли, головокружения; неприятный привкус во рту, отрыжка, изжога; тошнота, рвота; периодические боли в животе; вздутие кишечника; запоры или чередование запоров и поносов; периодическое появление в кале слизи, крови или гноя.– добавила Сури Дадашева.