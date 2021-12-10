Врач назвала ранние симптомы рака кишечника

Врач-терапевт Сури Дадашева рассказала, по каким симптомам можно выявить рак кишечника на ранней стадии. Ее слова приводит РИА Новости.
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– Рак кишечника представляет собой заболевание с локализацией злокачественной опухоли в тонком или толстом кишечнике, – отметила медик.
По ее словам, к первым симптомам и проявлениям онкологии кишечника относятся: общая слабость; необоснованное повышение температуры; снижение аппетита и появление отвращения к мясной пище; признаки анемии: нарастающая бледность, упорные головные боли, головокружения; неприятный привкус во рту, отрыжка, изжога; тошнота, рвота; периодические боли в животе; вздутие кишечника; запоры или чередование запоров и поносов; периодическое появление в кале слизи, крови или гноя.
–Даже если у вас нет жалоб, необходимо минимум раз в год проходить обследование. Эффективная ранняя диагностика может способствовать выявлению рака на ранней стадии, что позволяет применять более эффективное, менее сложное и менее дорогостоящее лечение, – добавила Сури Дадашева.