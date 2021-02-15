Врач-эндокринолог Елена Губкина перечислила причины неожиданного набора веса. Об этом пишет РИА Новости.
Врач уточнила, что довольно часто на увеличение массы тела влияет плохой сон и его недостаток. Нарушенный режим может провоцировать повышение аппетита: таким образом мозг пытается восстановить энергетические запасы большим количеством калорий. Также нарушается метаболизм.
– Из-за недосыпа замедляется обмен веществ, так как нарушается выработка гормонов – повышается выработка инсулина и кортизола, снижается выработка соматотропного гормона (гормона роста), – рассказала Елена Губкина.
Еще одной причиной набора веса, по словам медика, может являться долгий стресс. В таких ситуациях выделяется большое количество гормона надпочечников – кортизола, который и способствует активному накоплению жировых запасов. Масса тела может увеличиваться из-за задержки жидкости в организме. При таком раскладе нужно наладить питьевой режим, уменьшить количество потребляемой соли. Следует исключить из рациона колбасные изделия и чипсы.
Она добавила, что человек может начать толстеть из-за приема некоторых лекарств. К примеру, это может быть глюкокортикоиды (стероидные гормоны), нейролептики, антидепрессанты и противосудорожные препараты. Лишние килограммы могут появиться и в то время, когда человек бросает курить.
Фото: freepik.com
Опубликовано:
1200
Врач назвала пять причин резкого набора веса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter