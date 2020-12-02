Врач назвала простой способ, который поможет справиться с головокружением

Головокружение и нарушение равновесия являются наиболее распространенными проблемами со здоровьем у взрослых. В большей степени эти симптомы характерны для женщин, чем для мужчин, пишет "Медицина и наука".
Головокружение возникает из-за проблем в вестибулярной системе, управляющей равновесием, осанкой и пространственной ориентацией. Однако причины подобных нарушений установить до сих пор не удалось. Предполагается, что головокружение может возникнуть из-за доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения, или БППВ.
Доктор Кэрол А. Фостер, директор Лаборатории баланса в больнице Университета Колорадо и адъюнкт-профессор кафедры отоларингологии в Медицинской школе Университета Колорадо заявила, что симптомы могут быть ужасающими.
– Помимо ощущения, что мир вращается, страдающие могут также испытывать тошноту и рвоту, когда головокружение сильное. Постоянное головокружение часто усиливает тошноту, поэтому люди с головокружением предпочитают лежать с закрытыми глазами, – рассказала специалист.
Люди с мигренью также могут страдать от приступов головокружения во время головной боли. Те, у кого головокружение вызвано апноэ во сне, часто сталкиваются с приступами на протяжении дня, длиться которые могут несколько часов. Доктор отмечает, что лечение головокружения должно подбираться для каждого человека индивидуально, однако она разработала уникальное и эффективное упражнение для устранения БППВ.
– БППВ лечится очень просто – изменяя положение головы в определенной последовательности. Это чисто механическое расстройство, при котором частицы, которые обычно используются для восприятия гравитации в ухе, смещаются и попадают во вращающийся датчик. Наклоняя голову в определенных положениях, частицы могут быть перемещены из вращающегося датчика и обратно в обычное положение, что и поможет восстановить баланс, – добавила эксперт.
Фото: pixabay.com
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Врач назвала простой способ, который поможет справиться с головокружением
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