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Врач назвала последствия коронавируса для зрения

Врач Татьяна Шилова заявила, что коронавирус может привести к снижению зрения. Эксперта цитирует rg.ru.


Специалист рассказала, что «офтальмологи периодически фиксируют ухудшение остроты зрения у переболевших COVID-19, но обычно на фоне других заболеваний, причиной которых мог стать коронавирус». Среди последних – катаракта, проявление сосудистых недугов на глазном дне в виде тромбоза или геморрагических осложнений.

Также в период COVID-19 возникают воспаления слизистой оболочки глаз в виде отеков и покраснений, слезотечения, светобоязни, зуда, подчеркивает врач.

Татьяна Шилова добавила, что COVID-19 может присутствовать в клетках сетчатки и зрительного нерва. «Наличие белка вируса в этих клетках говорит не только о его присутствии, но и о размножении там. Этим тоже можно объяснить ухудшение зрения после перенесенного коронавируса», – пояснила она. 

Фото: pixabay.com
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