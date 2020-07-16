Врач назвала популярную диету опасной при работе в офисе

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Врач считает, что такая диета не походит людям умственного труда, например тем, кто работает в офисе. Такой способ похудения противопоказан при болезни почек или печени, нарушении обмена веществ, подагре, беременности и кормлении грудью.По словам специалиста, из-за чрезмерного количества белка в организме появляются кетоновые тела, которые снижают аппетит и вызывают усталость, неприятный запах изо рта и от тела. Выраженный недостаток микроэлементов и витаминов приводит к проблемам не только с внешним видом, но и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами. В результате все это может привести к гормональному сбою.Диета, созданная французским диетологом Пьером Дюканом, базируется на кетогенной диете, при которой необходимо есть блюда с большим содержанием белка и низким – жиров и углеводов. Более того, стоит полностью исключить сахар и пить больше воды. Предполагается, что из-за дефицита углеводов организм перестроится на потребление собственных жиров.