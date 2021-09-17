Врач назвала опасную ошибку при лечении ОРВИ в домашних условиях

Речь о смешивании определенных препаратов. Каких именно, рассказала фармаколог Марина Журавлева. Ее слова передает агентство «Москва».
Как отметила врач, при домашнем лечении ОРВИ многие начинают принимать средства от кашля. Если параллельно с этим заболевший пользуется препаратом против аллергии, сочетание таких лекарств может вызвать проблемы со здоровьем.
Специалист пояснила: дело в составе средств. «Эти лекарства содержат аналогичные действующие вещества. Поэтому их совместный прием может привести к формированию токсических доз в организме, и у пациента могут появиться жалобы на нарушение сна, вялость и сонливость днем», – добавила Марина Журавлева.
Фото: pixabay.com