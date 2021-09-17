Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.92
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Врач назвала опасную ошибку при лечении ОРВИ в домашних условиях

Врач назвала опасную ошибку при лечении ОРВИ в домашних условиях

Речь о смешивании определенных препаратов. Каких именно, рассказала фармаколог Марина Журавлева. Ее слова передает агентство «Москва».


Как отметила врач, при домашнем лечении ОРВИ многие начинают принимать средства от кашля. Если параллельно с этим заболевший пользуется препаратом против аллергии, сочетание таких лекарств может вызвать проблемы со здоровьем.

Специалист пояснила: дело в составе средств. «Эти лекарства содержат аналогичные действующие вещества. Поэтому их совместный прием может привести к формированию токсических доз в организме, и у пациента могут появиться жалобы на нарушение сна, вялость и сонливость днем», – добавила Марина Журавлева.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы