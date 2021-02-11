Врач назвала лучший способ профилактики коронавируса для пожилых

Самым действенным вариантом профилактики COVID-19 для людей пожилого возраста является вакцинация. Таким мнением поделилась главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, пишет РИА Новости.
Эксперт отметила, что путей обеспечить безопасность пожилых во время пандемии всего два – это изоляция и вакцинация. Однако второй вариант, по мнению Ткачевой, намного предпочтительнее.
«Социальная изоляция – это не лучший выход, потому что она сопряжена с ограничением физической активности, с депрессией, с массой других проблем, которые в конце концов окажут негативное влияние. Поэтому второй путь – это вакцинация», – сказала она.
Фото: pixabay.com
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