Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Врач назвала лучший способ профилактики коронавируса для пожилых

Врач назвала лучший способ профилактики коронавируса для пожилых

Самым действенным вариантом профилактики COVID-19 для людей пожилого возраста является вакцинация. Таким мнением поделилась главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева, пишет РИА Новости.


Эксперт отметила, что путей обеспечить безопасность пожилых во время пандемии всего два – это изоляция и вакцинация. Однако второй вариант, по мнению Ткачевой, намного предпочтительнее.

«Социальная изоляция – это не лучший выход, потому что она сопряжена с ограничением физической активности, с депрессией, с массой других проблем, которые в конце концов окажут негативное влияние. Поэтому второй путь – это вакцинация», – сказала она.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Лукашенко призвал исключить лишнюю бюрократию
«Я научился общаться с людьми». Как в могилевском спецучилище деревообработки из трудных подростков растят настоящих мужчин
Лукашенко о сельском хозяйстве: это одна из точек роста нашей экономики
Лукашенко: никогда не будет государства, если оно не может накормить своих людей
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990
Долговые расписки, заоблачные суммы: новые подробности по делу банкира Кармызова
Лукашенко еще раз призвал к искоренению посредничества в производстве и сельском хозяйстве
Лукашенко рассказал о задачах в сфере энергетики
Тренажерка, турниры и экскурсии. Репортаж из молодежного клуба «Контакт», который открыли при отделе внутренних дел в Октябрьском районе Витебска
Газопровод "Северный поток - 2" могут ввести в эксплуатацию в 2021 году
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Мартышки и очки
Важнейшим направлением развития экономики на ближайшую перспективу станет создание новых предприятий
К концу пятилетки в Беларуси должна перерабатываться как минимум половина вторичного сырья
МИД РФ заподозрил Запад в подготовке ограниченных ядерных войн
Лукашенко считает необходимым развивать те направления, по которым в стране есть компетенции
Лукашенко назвал три особенности белорусской экономики на современном этапе
Лукашенко – делегатам ВНС: с такими, как вы, можно идти в бой
В PlayStation 5 обнаружен неприятный дефект
Развитие физкультуры и спорта будет и дальше оставаться в числе государственных приоритетов
Фотофакт. Во Дворце Республики развернулась тематическая выставка
Аналитик БИСИ Светлана Алейникова: «Белорусская культура – это в первую очередь культура труда»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Санкции – это госизмена
Лукашенко: подвиг народа в годы Великой Отечественной – жемчужина нашей исторической памяти
Лукашенко молодежи: без тяжелого труда богатым никогда не будешь
Лукашенко о религии: одним из главных достижений независимой Беларуси стали веротерпимость и толерантность
Лукашенко предложил разработать программу «Многодетная Беларусь»
Лукашенко против притеснения русского языка
Лукашенко: в историю страны 2020-й войдет как год мужества белорусских медиков
Лукашенко рассказал о повышенном интересе к новому сайту Президента
Лукашенко рассказал о поддержке семей и детей
Лукашенко рассказал о проекте «Здоровая нация»
Контроль за ценообразованием останется одним из приоритетов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Imagine
Лукашенко: надо поднимать зарплату людям, но уравниловки быть не должно
Лукашенко предупредил о последствиях зарплаты в конвертах и неуплаты налогов
Лукашенко: социальное государство – наш неизменный национальный бренд
К 130-летию со дня рождения Максима Богдановича Национальная библиотека издала каталог, объединяющий все автографы поэта
Лукашенко предлагает продолжить совершенствование пенсионной системы
Лукашенко: на фоне пандемии начался ускоренный передел существующего миропорядка
Биржа: 11 февраля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
«Снег – материал благодатный, податливый»: посмотрели, как создают ледяные и снежные скульптуры
Лукашенко: настало время модернизировать информационную политику
На 12 февраля объявлен оранжевый уровень опасности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стратеги, однако
Врач назвала лучший способ профилактики коронавируса для пожилых
Лукашенко: в информационном поле сегодня мы как на войне
Лукашенко считает необходимым модернизировать информационную политику государства
Авторы
СКАНИРУЙТЕ