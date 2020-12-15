Радиочастотное излучение, которое характерно для телефонов и иных гаджетов, поглощается тканями тела человека. Подобное воздействие может оказывать на здоровье негативное влияние. Именно по этой причине опасно спать рядом с перечисленными устройствами, заявила врач-невролог Мария Игнатова, пишет РИА Новости.
– По данным некоторых исследований, радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств, – рассказала специалист.
Врач также обратила внимание на то, что дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем наиболее чувствительны к электромагнитным радиочастотным полям. При этом точных и многократно проверенных сведений о влиянии радиочастотного излучения смартфонов на организм человека в настоящий момент не существует.
Опаснее всего для здоровья взрослых и детей использовать гаджеты при полной темноте.
– Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушение памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз, – объяснила медик.
Врач также отметила, что тем, у кого есть зависимость от мобильного устройства, необходимо держать смартфон на достаточном удалении от места сна и отдыха.
Фото: pixabay.com
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Врач назвала главную опасность сна рядом со смартфоном
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