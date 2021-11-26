Врач назвал защищающий от рака овощ

Кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман в эфире программы "Жить здорово" назвал овощ, который может защитить от рака.
– В свекле содержатся флавоноиды, которые обладают антиоксидантным действием. Человек постоянно подвержен внешнему влиянию, из-за чего образуются так называемые свободные радикалы, которые повреждают генетический материал. В результате постепенно возникают мутации и раковые клетки. Что делают антиоксиданты, в том числе флавоноиды? Просто не дают свободным радикалам повреждать клетки, – объяснил Герман Гандельман.
На этом уникальные свойства свеклы не заканчиваются. Оказывается, этот овощ можно употреблять для профилактики проблем с сосудами.
– В свекле содержатся нитросоединения, являющиеся предшественниками окиси азота, которая постоянно формируется в сосудах. Если нет этого вещества, сосуды сужаются, что приводит к нарушению кровоснабжения органов и повышению артериального давления. Если человек употребляет свеклу, начинает вырабатываться окись азота, сосуды расширяются, артериальное давление снижается и все органы получают достаточное количество крови, – обратил внимание кардиолог.
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