После перенесенного коронавируса в профилактических целях и по назначению доктора необходимо принимать лекарственные препараты, разжижающие кровь. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Валерий Андриенко.
Специалист обратил внимание, что вирус SARS-CoV-2 поражает не только легочную ткань, вызывая в ней воспаление, но также разрушает сосуды и выстилающий их эпителий, который к тому же участвует в образовании тромбов. Из-за этого в кровь выбрасываются провоспалительные вещества.
– Из-за воспаления могут образовываться микротромбозы. Поэтому после перенесенного коронавируса врачи назначают разжижающие кровь вещества, – подчеркнул Валерий Андриенко.
Медик отметил, что принимать лекарственные препараты нужно только после специального анализа и назначения специалиста. Обычно курс составляет один-два месяца.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
847
Врач назвал важное профилактическое мероприятие, которым часто пренебрегают переболевшие COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter