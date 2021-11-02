Врач назвал тяжелые последствия ангины для суставов

После перенесенной ангины у некоторых пациентов появляются тяжелые последствия: заболевания суставов и проблемы с сердцем. Об этом в эфире программы "Жить здорово" сообщил врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– Ангина – инфекционное заболевание, вызываемое особым микробом, в ответ на внедрение которого вырабатываются специфические антитела. Они могут поражать соединительную ткань организма, поскольку она похожа на структуру микроба, который вызывает ангину. До эпохи антибиотиков люди, перенесшие данное заболевание, страдали от тяжелейших проблем с суставами и сердцем, – обратил внимание мануальный терапевт.
По словам Дмитрия Шубина, при возникновении боли в суставах после ангины нужно срочно обратиться за медицинской помощью к врачу и пройти все необходимые обследования.
– [Применение антибиотиков] – единственный правильный метод лечения ангины, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
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