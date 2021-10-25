Врач назвал три обязательных обследования, которые нужно пройти переболевшим коронавирусом

Первым делом кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман посоветовал сдать анализ на D-димер, поскольку коронавирус часто вызывает образование тромбов.– предупредил кардиолог.Врач объяснил, что D-димер представляет собой фрагменты разрушенного тромба.– объяснил Герман Гандельман.– дополнила слова коллегиСдать анализ на D-димер, по словам Германа Гандельмана, необходимо сразу после выздоровления.Второе обследование – анализ на уровень гемоглобина. Отмечается, что норма гемоглобина у мужчин составляет 130–160 г/л, а у женщин – 120–140 г/л.– обратил внимание медик.При низком гемоглобине рекомендуется сделать гастро- и колоноскопию, чтобы исключить сопутствующие патологии.И, наконец, третье обследование – тест на антитела, поскольку после заболевания не всегда вырабатывается защита.– сообщил Герман Гандельман.Делать тест на антитела врач посоветовал двум группам пациентов: тем, кто сомневается в целесообразности вакцинации против коронавируса, и пациентам с тяжелыми заболеваниями.