Врач назвал три обязательных обследования, которые нужно пройти переболевшим коронавирусом

Поскольку некоторые изменения в организме, вызванные коронавирусной инфекцией, могут сопровождать пациентов определенное количество времени, после перенесенного заболевания необходимо провести ряд обследований, чтобы исключить опасность для здоровья. О таких тестах и анализах в эфире программы "Жить здорово" рассказали российские врачи.
Первым делом кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман посоветовал сдать анализ на D-димер, поскольку коронавирус часто вызывает образование тромбов.
– Исследования показали, что у части больных повышенный D-димер остается длительное время, что увеличивает шанс развития тромбоза, – предупредил кардиолог.
Врач объяснил, что D-димер представляет собой фрагменты разрушенного тромба.
– Когда образуется тромб, организм пытается расщепить его. Часть этих фрагментов определяется в крови. Если уровень D-димера повышен, это говорит о том, что есть активный процесс тромбообразования и расщепления тромбов, – объяснил Герман Гандельман.
– Норма D-димера составляет 245 нг/л, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Сдать анализ на D-димер, по словам Германа Гандельмана, необходимо сразу после выздоровления.
Второе обследование – анализ на уровень гемоглобина. Отмечается, что норма гемоглобина у мужчин составляет 130–160 г/л, а у женщин – 120–140 г/л.
– Во время тяжелой коронавирусной инфекции подавляется продукция гемоглобина. Кроме того, у части больных могут обостриться хронические заболевания, которые приводят к потере крови, – обратил внимание медик.
При низком гемоглобине рекомендуется сделать гастро- и колоноскопию, чтобы исключить сопутствующие патологии.
И, наконец, третье обследование – тест на антитела, поскольку после заболевания не всегда вырабатывается защита.
– У части пациентов, которые легко переболели коронавирусной инфекцией, антитела не вырабатываются. Известно, что после 80 месяцев у людей, перенесших COVID-19, титр иммуноглобулина g снижается до полного исчезновения, – сообщил Герман Гандельман.
Делать тест на антитела врач посоветовал двум группам пациентов: тем, кто сомневается в целесообразности вакцинации против коронавируса, и пациентам с тяжелыми заболеваниями.