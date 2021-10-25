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Врач назвал три обязательных обследования, которые нужно пройти переболевшим коронавирусом

Поскольку некоторые изменения в организме, вызванные коронавирусной инфекцией, могут сопровождать пациентов определенное количество времени, после перенесенного заболевания необходимо провести ряд обследований, чтобы исключить опасность для здоровья. О таких тестах и анализах в эфире программы "Жить здорово" рассказали российские врачи.


Первым делом кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман посоветовал сдать анализ на D-димер, поскольку коронавирус часто вызывает образование тромбов.

– Исследования показали, что у части больных повышенный D-димер остается длительное время, что увеличивает шанс развития тромбоза, – предупредил кардиолог.

Врач объяснил, что D-димер представляет собой фрагменты разрушенного тромба.

– Когда образуется тромб, организм пытается расщепить его. Часть этих фрагментов определяется в крови. Если уровень D-димера повышен, это говорит о том, что есть активный процесс тромбообразования и расщепления тромбов, – объяснил Герман Гандельман.

– Норма D-димера составляет 245 нг/л, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Сдать анализ на D-димер, по словам Германа Гандельмана, необходимо сразу после выздоровления.

Второе обследование – анализ на уровень гемоглобина. Отмечается, что норма гемоглобина у мужчин составляет 130–160 г/л, а у женщин – 120–140 г/л.

– Во время тяжелой коронавирусной инфекции подавляется продукция гемоглобина. Кроме того, у части больных могут обостриться хронические заболевания, которые приводят к потере крови, – обратил внимание медик.

При низком гемоглобине рекомендуется сделать гастро- и колоноскопию, чтобы исключить сопутствующие патологии.

И, наконец, третье обследование – тест на антитела, поскольку после заболевания не всегда вырабатывается защита.

– У части пациентов, которые легко переболели коронавирусной инфекцией, антитела не вырабатываются. Известно, что после 80 месяцев у людей, перенесших COVID-19, титр иммуноглобулина g снижается до полного исчезновения, – сообщил Герман Гандельман.

Делать тест на антитела врач посоветовал двум группам пациентов: тем, кто сомневается в целесообразности вакцинации против коронавируса, и пациентам с тяжелыми заболеваниями.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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