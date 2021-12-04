Врач назвал тревожный признак ослабленного иммунитета

Ячмень на глазу может быть признаком ослабленного иммунитета. Об это в эфире познавательного ток-шоу “Здорово здоровым быть” на телеканале “Беларусь 1” сообщил врач Валерий Андриенко.
- Ячмень - инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией, чаще стафилококковой инфекцией. Появляется точка, иногда похожая на прыщ, которую давить ни в коем случае нельзя. Как правило, ячмень возникает после перенесенной инфекции, когда ослабевает защита организма, и вот эти бактерии, которые чаще всего являются нашими сожителями, вызывают заболевание, - обратил внимание медик.
По словам Валерия Андриенко, делать что-либо с ячменем на глазу не стоит, заболевание пройдет самостоятельно. Единственное, можно применять антибактериальные глазные капли и мази.
Если ситуация усугубиться, новообразование увеличится в размерах, не пройдет в течение трех дней, а в глазу появится резкая боль, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью к врачу-офтальмологу, предупредил Валерий Андриенко.
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