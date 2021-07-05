Синдром раздраженного кишечника проявляется через нарушение функций данного органа пищеварения. Иногда опасное состояние возникает из-за расстройства нервной регуляции. Основными же причинами опасного синдрома являются стресс и волнение. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал педиатр Валерий Андриенко.
Отмечается, что симптомами раздраженного кишечника является нарушение стула и болезненные ощущения по ходу кишечника. Признаки обычно вызывают стресс, волнения и переживания.
– Если приступ начался, нужно попытаться успокоиться и наладить дыхание, – обратил внимание врач.
Вместе с тем Валерий Андриенко посоветовал пересмотреть свой рацион. Иногда синдром раздраженного кишечника возникает из-за несбалансированного питания и употребления большого количества вредной пищи.
Фото: pixabay.com
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Врач назвал стресс и волнение основными причинами опасного синдрома кишечника
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