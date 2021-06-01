Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал симптом смертельной болезни, который проявляется в ночное время суток.
Фото: pixabay.com
По словам специалиста, это боль в спине, которая указывает на расслаивающуюся аневризму аорты – опасное заболевание, при котором внутренний слой крупнейшего сосуда расслаивается под давлением крови, образуя "ложные ходы".
– Когда спина дает о себе знать ночью – это очень плохой симптом. Еще Гиппократ говорил: когда спина не проходит в ночное время суток, это может быть плохим прогностическим признаком, – рассказывает Мясников. – Если чувствуете боль в данной области, обязательно обратитесь к врачу, чтобы поставить точный диагноз и назначить лечение.
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Врач назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью
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