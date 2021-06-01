Врач назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью

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По словам специалиста, это боль в спине, которая указывает на расслаивающуюся аневризму аорты – опасное заболевание, при котором внутренний слой крупнейшего сосуда расслаивается под давлением крови, образуя "ложные ходы"., – рассказывает Мясников. –