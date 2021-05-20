Врач назвал симптом, который сигнализирует о развитии анемии после перенесенного COVID-19

Низкое давление после перенесенной коронавирусной инфекции может указывать на развитие анемии. Об этом в программе "О самом главном" заявил телеведущий, врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
После перенесенного коронавируса при низком артериальном давлении нужно обязательно сдать анализ крови на уровень гемоглобина.
– Упадок сил и сниженное давление часто являются масками анемии, которая может быть инициирована воспалительным процессом, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Врач добавил, что COVID-19 – это заболевание, которое запускает в организме целый каскад воспалительных процессов.
Вместе с тем при низком давлении нелишним будет сдать анализ крови на гормон щитовидной железы.
– Уменьшение концентрации тиреоидных гормонов приводит к тому, что у человека снижается артериальное давление. Большинство обычных методов коррекции здесь не работает, поэтому необходима гормонально-заместительная терапия гормонами щитовидной железы. Со временем все нормализуется само собой, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Фото: pixabay.com
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