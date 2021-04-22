Врач-кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово» рассказал, что секрет долголетия кроется во фруктах и овощах.
Медик сделал отсылку к исследованию, проведенному американскими учеными и опубликованному в 2019 году. Оно показало, что употребление 400 г овощей и фруктов в день снижает смертность: на 13% – от сердечно-сосудистых заболеваний, на 12% – от инсультов, в пределах 7–10% – от рака и почти на 30% – от легких заболеваний.
– В день можно кушать 240 г овощей и 160 г фруктов (одно яблоко или груша) – это идеальные пропорции, – поделился рецептом специалист.
Герман Гандельман объяснил пользу фруктов и овощей тем, что в них содержится витамин C. Он, как рассказал врач, делает наши сосуды гибкими и эластичными. Таким образом, не скачет артериальное давление, не случаются инсульты. Поэтому и может увеличиваться продолжительность жизни, отметил медик.
Фото: pixabay.com
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Врач назвал секрет долголетия и перечислил продукты, продлевающие жизнь на 10 лет
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