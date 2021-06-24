Врач назвал самую безопасную обувь для здоровья

Обувь на плоской подошве и высоком каблуке может стать причиной серьезной деформации стопы. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
По словам специалиста, во время ношения обуви на плоской подошве или высоком каблуке ноги серьезно повреждаются, при этом страдают разные зоны. В первом случае у человека стремительно развивается плоскостопие, а во втором – возникает халюс вальгус, то есть выпячивается косточка первого пястно-фалангового сустава.
– Конечно, вы можете надеть и балетки на плоской подошве, и туфли на высоком каблуке, которые сделают вашу ножку еще прекраснее, но только на короткое время. В этом нельзя ходить постоянно. Если вы хотите сохранить здоровые ноги до преклонных лет, выбирайте обувь на широком и низком каблуке от 4 до 5 сантиметров. В подобной обуви можно ходить долго. Идеалом является спортивная обувь с супинатором и удерживателем лодыжек. Но, увы, мы не можем обуваться так каждый день, – обратил внимание Дмитрий Шубин.
Фото: pixabay.com
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